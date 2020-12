Juventus, si studia il colpo a centrocampo: assalto ad un giocatore del Napoli

I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la mediana di Pirlo. Occhi puntati su Fabian Ruiz

La Juventus torna alla carica per Fabián Ruiz del Napoli. A riferirlo è Calciomercato.it che ha aggiunto come i bianconeri hanno già avuto dei contatti con Aurelio De Laurentiis in passato per il giocatore. La spagnolo è un pezzo pregiato della squadra partenopea, strapparlo agli azzurri non sarà semplice. Sul contratto dello spagnolo c’è una clausola da 100 milioni di euro, cifra che difficilmente la Juventus riuscirà a sborsare. La situazione economica del calcio in generale, però, potrebbe spingere il presidente del Napoli ad accettare una cifra che non sia inferiore ai 50 milioni di euro. Fabio Paratici sta studiando il colpo, non è da escludere come nella trattativa possano essere inserite delle contropartite tecniche come Demiral e Bernardeschi.