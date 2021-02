Juventus su Aguero, ma è guerra con il PSG

Juventus su Aguero

La Juventus mostra grandi difficoltà nel reparto offensivo, con Dybala e Morata ai box è difficile fare risultati positivi soltanto con Cristiano Ronaldo. Mentre si ci avvia al finale di stagione sempre più complicato, la società studia le prossime mosse per evitare problemi del genere in futuro. Aguero dirà addio al Manchester City e la Juve sta corteggiando l’attaccante argentino per portarlo a Torino la prossima estate.

Obiettivo Aguero, attenzione al PSG

L’addio del Kun ai Citizens è vicino, lo storico attaccante saluterà la squadra allenata da Pep Guardiola in vista della scadenza di contratto il prossimo mese di giungo. Ad oggi non c’è stato alcun rinnovo, né contatti tra le parti per trovarne uno. Se non dovesse trovarsi un accordo, l’addio avviene a parametro zero, una motivazione in più per la Vecchia Signora che cerca di non investire troppi soldi in questo periodo delicato. Secondo quando riportato da ESPN, tra i club più interessati all’attaccante argentino ci sarebbe non solo la Juventus, ma sarebbe molto interessato anche il Paris Saint Germain, che dalla sua, a differenza della Juve, potrebbe contare anche sul fattore Pochettino. C’è anche da dire che nel caso il Kun non rinnovasse, usciranno fuori tanti altri i club sul giocatore.