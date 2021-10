Juventus, su Tolisso si inserisce l’Inter: le ultime

Tolisso obiettivo di Juventus e Inter, è derby di mercato

Uno dei giocatori in scadenza più appetiti nel panorama calcistico internazionale e sicuramente Corentin Tolisso, il francese in forza al Bayern Monaco da tempo non è più un titolare inamovibile dei bavaresi e secondo quanto riportato da ‘la Gazzetta dello Sport’ sarebbe ai ferri corti con il club tedesco, di conseguenza non avrebbe intenzione di rinnovare l’intesa con i campioni di Germania che quindi dovrebbero vederlo partire a zero nella prossima estate.

“Rapporto burrascoso a Monaco di Baviera per Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza e non pensa a rinnovare. Il club bavarese si è quasi arreso a perderlo a zero e non punta più su di lui. Si sta per scatenare un’asta internazionale, col Bayern a fare da spettatore senza incassare. Psg Tottenham e Atletico Madrid partono in vantaggio sulle nostre Juve e Inter“.

Così scrive la ‘rosea’ in merito al classe ’94 che ha già da tempo gli occhi dei bianconeri e dei nerazzurri su di lui, da una parte la ‘vecchia signora’ sostituirebbe volentieri Aaron Ramsey con il francese, che percepisce l’identico stipendio del gallese (con le valigie pronte in ottica del mercato invernale) mentre per il ‘biscione’ l’interesse potrebbe concretizzarsi con maggior probabilità nell’estate del prossimo anno, proprio quando il contratto del transalpino scadrà in concomitanza di quello di Arturo Vidal, colui che gli farebbe spazio permettendo al club degli Zhang di abbassare l’età media (L’ex Barcellona è un classe ’87) e al tempo stesso ‘girare’ l’emolumento erogato attualmente al numero 22 nerazzurro direttamente all’eventuale nuovo acquisto.