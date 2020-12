Juventus Torino, cronaca, tabellino e highlights del derby della Mole

La Juventus supera 2-1 in rimonta il Torino nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Al vantaggio di Lyanco al 9′ del primo tempo replicano nella ripresa per i bianconeri McKennie al 32′ e Bonucci al 44′. La squadra di Pirlo sale così a 20 punti, momentaneamente al secondo posto in classifica, mentre i granata rimangono fermi a 6.

Reti: 8′ Nkoulou, 77′ McKennie, Bonucci 89′.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71′ Alex Sandro); Kulusevski (57′ Ramsey), Bentancur, Rabiot (71′ McKennie), Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Arthur, Bernardeschi, Portanova, Da Graca

Torino (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza (73′ Lukic), Belotti. All. Giampaolo. A disp. Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Vojvoda, Vianni, Buongiorno

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 51′ Kulusevski, 70′ Lyanco, 72′ De Ligt, 75′ Lukic