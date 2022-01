Juventus Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la dolorosa sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, per mano di Sanchez all’ultimo secondo, la Juventus vuole riprendere la corsa al quarto posto con la sfida contro l’Udinese. A Torino, ancora con numerose assenze (tra cui quelle di Chiesa e Bonucci), la Vecchia Signora è intenzionata a prendersi l’intera posta in palio in vista del big match di settimana prossima contro il Milan.

Juventus Udinese, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Arthur; McKennie, Dybala, Kulusevski; Kean

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success

Juventus Udinese, i precedenti

In 47 precedenti a Torino, la Juventus ha vinto in 36 occasioni, con 4 pareggi e 7 vittorie dei friulani. L’ultima, e anche tra le più clamorose, risale alla stagione 15/16 quando una Juventus molto rimaneggiata dal mercato estivo si fece sorprendere da Thereau nella prima partita di un campionato che la Vecchia Signora cominciò malissimo (per poi vincere in rimonta). L’anno scorso, invece, terminò 4-1 per la Juve con la doppietta di Ronaldo e i gol di Chiesa e Dybala.

Juventus Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport 1 e Sky Sport