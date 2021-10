Juventus, le ultime su De Ligt: ci sarà con Zenit e Inter?

Sospiro di sollievo in casa Juventus

Si può tirare un sospiro di sollievo in casa Juventus dopo che ieri, poche ore prima della partita dello Juventus Stadium contro la Roma (qui gli highlights), Matthijs De Ligt si era dovuto fermare a causa di un problema all’adduttore che lo aveva messo fuori addirittura dalla lista dei convocati. Gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato infatti che non si riscontra alcune lesione muscolare. L’olandese potrà quindi tornare ad allenarsi quanto prima.

Le probabilità di vederlo in campo nella partita di mercoledì contro lo Zenit, però, rimangono molto basse, soprattutto perché Allegri non sembra intenzionato a rischiarlo data l’altra grandissima partita che c’è contro l’Inter in programma il prossimo fine settimana. De Ligt, infatti, punta proprio alla sfida contro i nerazzurri campioni d’Italia per tornare in campo. Allegri comunque nel frattempo potrà contare sulla coppia di campioni d’Europa Chiellini-Bonucci che ieri sera ha sfoderato un’altra prestazione da lasciare negli annali.