Juventus: verso la sfida contro Ferencvaros

Dilemma da risolvere per Pirlo, viste le assenze in difesa.

Il tecnico bianconero dopo aver finalmente ritrovato Cristiano Ronaldo, protagonista di una doppietta nel 4-1 contro lo Spezia, è tornato a lavoro al Training Center per preparare la sfida con il Ferencvaros, match che chiuderà il girone d’andata della fase a gironi di Champions League.

La Juve, intanto, ha tre punti in classifica, frutto della vittoria a Kiev contro la Dinamo all’esordio, arrivando però dal ko interno contro il Barcellona della scorsa settimana.

Secondo Pirlo la squadra è ancora al 60-70% del suo potenziale. In effetti anche contro lo Spezia si è potuto notare ancora qualche imprecisione, dovuto principalmente alla necessità di posizionarsi in modo diverso rispetto alla fase offensiva: “Cerco di semplificare le cose con due linee da quattro belle strette” così ha voluto spiegare l’allenatore bresciano nell’intervista post-partita.

Gli uomini purtroppo a disposizione non sono molti, per la partita contro il Ferencvaros: non sarà infatti presente Demiral, squalificato dopo il rosso con il Barcellona, mentre Chiellini dovrà comunque recuperare, visto lo stop di due settimane per un problema muscolare. Nella stessa ottica va vista anche la sostituzione di Bonucci, che non è al meglio ma sarà comunque in grado di giocare anche in Champions. Il terzetto sarà completato da Danilo a sinistra, con il solito Cuadrado a destra a fare il doppio compito. Nel caso uno di loro non dovesse farcela, in particolare Chiellini, resta Frabotta da usare nei tre dietro. Davanti, invece con il numero 7 le cose sembrano già andare meglio.

