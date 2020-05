Juventus women, l’obiettivo è la Champions League

Per Federica Russo lo scudetto andrebbe assegnato alla Juventus Women

La calciatrice torinese, classe ’91 portiere del Napoli Calcio Femminile in un’ intervista parlando della squadra bianconera a juventusnews24.com ha dichiarato: “Quest’anno secondo me hanno sfidato una squadra fortissima che è il Barcellona, che lo scorso anno è arrivata seconda in Champions League. La Juve non ha fatto una brutta figura, anzi. Come tutte le cose ci vuole tempo, ma secondo me sono sulla strada giusta per diventare importanti in Champions, che è uno degli obiettivi della società, nel maschile e nel femminile”

L’ex giocatrice bianconera parla anche dello scudetto, che secondo la Russo, se il campionato non dovesse riprendere, dovrebbe essere assegnato alla Juve; titolo senz’altro meritato, in quanto le ragazze della Vecchia Signora giocando una bella stagione si ritrovano in testa alla classifica del campionato con nove punti di vantaggio su Milan e Fiorentina, e la Supercoppa Italiana già in bacheca. Solo un anno fa le ragazze di Rita Guarino venivano premiate all’Allianz Stadium per il secondo titolo conquistato.

Laura Giuliani

Infine la giocatrice del Napoli Calcio Femminile ha parlato della sua collega Laura Giuliani, portiere della Juventus women: “Laura è veramente forte. Siamo cresciute insieme alla Juve. Lei arrivava da un altro percorso, era più formata, ma alla Juventus è migliorata tanto, così come miglioravo anche io. C’era una tipologia di allenamento che ci ha permesso di migliorare insieme. Lei rende una cosa difficile facile”