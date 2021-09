Il noto giornalista Ziliani, sul suo account Twitter lancia una frecciatina alla Juventus sulla gestione del giocatore olandese

Ziliani continua a pungere la Juventus sul suo profilo Twitter. Il noto giornalista, che nel corso di questi anni è uscito alla ribalta per le sue critiche al mondo bianconero, in particolar modo ha attaccato la Vecchia Signora per la gestione del difensore olandese De Ligt. Infatti nella mattinata di Giovedì 16, ha così scritto: “Cioè, compri De Ligt pagandolo 75 milioni + 10,5 di oneri accessori (leggi Raiola), gli dai 12,5 milioni netti a stagione, oggi è il giocatore più pagato della Serie A ma alla Juve Chiellini (37 anni) e Bonucci (34) dopo tre anni sono ancora i titolari. Complimenti vivissimi”.

Come se non bastasse, Ziliani, stamattina ha twittato nuovamente sulla questione De Ligt, pubblicando la possibile formazione della Juventus contro il Milan. “A.A.A. #DELIGT CERCASI Due anni e 3 mesi dopo il suo acquisto (75 milioni + 10,5 di oneri accessori che sono valsi a #Raiola il premio “Circonvenzione di incapaci”), Matthijs è riserva fissa sia nell’Olanda che nella #Juve. È il giocatore più pagato della Serie A. A voi la linea” scrive polemico Ziliani.