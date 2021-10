Dalla Ligue 1 al Milan, la trattativa è viva | La suggestione

Kamara-Milan, qualcosa si muove

Da tempo sul taccuino dei dirigenti rossoneri c’è il nome di Kamara. Il jolly del Marsiglia piace ai vertici milanisti, il giocatore può giocare in difesa e a centrocampo, calciatore moderno che tanto potrebbe far bene in rossonero. Il compagno di squadra del giocatore conferma l’addio, queste le parole di Konrad De La Fuente, in un’intervista alla stampa statunitense: “E’ un giocatore incredibile, davvero forte. E’ pronto per il salto in un grande club”. Il Milan si muove in silenzio, Kamara è certamente tra gli obiettivi, da battere la folta concorrenza, soprattutto da parte di club inglesi.