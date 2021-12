Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers: preview

Questa notte andrà in scena una partita importantissima: i Kansas City Chiefs saranno al SoFi Stadium per scontrarsi contro i Los Angeles Chargers, in palio un posto ai playoff. I Chiefs al momento sono davanti di una vittoria ma la sfida è apertissima, soprattutto perché l’unica sconfitta subita in Division è arrivata proprio contro i Chargers.

I Los Angeles Chargers sono una bella squadra, concreta, forte. Justin Herbert è un ottimo QB e sta dimostrando, domenica dopo domenica che può ambire al ruolo di anti-Mahomes. Ad oggi ha lanciato per 3822 yds, con una percentuale di completi pari al 67%, 30 TD e 11 INT, al momento ha statistiche migliori di quelle di Mahomes. Nelle ultime due occasioni le partite si sono risolte all’ultimo: ci aspetta una bella partita.

Le squadre sostanzialmente si equivalgono e forse, influiranno più le assenze che non altro. Assenti nei Kansas City Chiefs il LB Willie Gay per Covid, mentre il CB L’Jarius Sneed non sarà in campo perché non si è allenato dopo l’assassinio del fratello, in dubbio il DE Chris Jones ed il WR Josh Gordon per Covid e Andrew Wylie per un problema al ginocchio. Nei Los Angeles Chargers in dubbio i S James e Gilman, il CB Samuel e il RB Ekeler.

Ad entrambe serve una W, noi vogliamo che sia una vittoria di Kansas City!

Si gioca stanotte alle 2:20, puntate la sveglia!