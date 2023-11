Si chiude la dodicesima giornata di Kategoria Superiore, massima serie albanese. Ancora vittoria per l’Egnatia, che supera in trasferta l’Erzeni, e mantiene il primo posto in classifica, a pari con il Partizani, vincitore per 4-1 nella sfida casalinga contro Vllznia. Finisce in parità, 1-1, tra Skënderbeu e Tirana, terzo, a quota 16. Un punto a testa anche per Teuta e Lauci. A reti inviolate la sfida tra Kukesi e Dinamo Tirana.

Kategoria Superiore, i risultati della dodicesima giornata

Erzeni-Egnatia 1-4

Kukesi-Dinamo Tirana 0-0

Teuta-Lauci 1-1

Skënderbeu-Tirana 1-1

Partizani-Vllzania 4-1

Kategoria Superiore, la classifica