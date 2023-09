Kategoria Superiore: Vllzania-Partizani, le formazioni

Terza giornata di Kategoria Superiore: il Vllzania sfida il Partizani Tirana. Padroni di casa, terzi, in classifica, con quattro punti in due gare, ottenuti contro Kukesi, vittoria per 3-1 nella prima di campionato, e Erzeni, pareggio esterno per 2-2. Il Partizani, invece, ha disputato soltanto una gara e ha sconfitto per 1-0 il Laci, grazie alla rete di Gueye.

Le probabili formazioni:

VLLZANIA: Alivoda, Balaj, Boshnjaku, Chshmedjiev, Coba, Gruda, Hakaj, Mala, Qarri, Smajli, Stojanovic.

PARTIZANI: Ataskoski, Bintsouka, Bytyci, Cara, Grezda, Gueye, Preka, Qirko, Rrpak, Taipi, Zakolli.