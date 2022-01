Inter sulle tracce di Kessie

Inter, nuovo passaggio dal rossonero al nerazzurro? I nerazzurri ci provano per Kessie. Incontro tra il procuratore del calciatore e Beppe Marotta, l’idea è quella di strapparlo subito ai cugini rossoneri, la proposta è uno scambio con Vecino, idea che potrebbe convincere il Milan per evitare di perdere il calciatore ivoriano a zero e ritrovarsi con un Donnarumma-bis. Per ora un’idea non di facile realizzazione, ma qualcosa si muove.