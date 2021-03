Coach Paolo Calbini che per la seconda volta consecutiva sostituisce coach Jasmin Repesa manda in quintetto Drell, Filloy, Cain, Robinson e Filipovity. Coach Bulleri risponde con Douglas, Egbunu, Strautins, Ruzzier e Scola.





Cronaca



I primi punti li segna Varese, ma Pesaro risponde subito portandosi avanti con Filipovity e Filloy. Varese però spinge molto e, a 5’26’’ dalla fine del primo quarto, si porta sul 18-7, costringendo coach Calbini al timeout. Pesaro si porta sul -8 grazie a Delfino, ma i padroni di casa non perdono la concentrazione e si portano sul 24-12. Zanotti accorcia le distanze con quattro punti consecutivi, ma Morse regala alla Openjobmetis il 26-16. Il primo quarto si chiude sul 26-18 per i lombardi.



Morse è il primo a segnare nel secondo quarto e, nonostante gli sforzi di Pesaro per ridurre lo svantaggio, Varese non molla e al 15’ è sul 33-22. Gli assalti di Robinson, che costringono coach Bulleri al timeout, rimettono in partita Pesaro che va sul -5. Tuttavia, i lombardi, con un break di 7-0, vanno all’intervallo sul 40-28.



Parte forte Pesaro nel terzo quarto, riuscendo a portarsi sul -5. Dall’altra parte Egbunu schiaccia e subisce il fallo di Delfino: a 5’50” dalla terza sirena il tabellone della Enerxenia Arena è sul 47-39. I ritmi sono alti e Pesaro riesce ad avvicinarsi andando nuovamente al -6 con Drell. La Openjobmetis però allunga con Strautins ed Egbunu ed Il terzo quarto termina con il canestro di Ruzzier per il 61-49.



L’ultimo quarto inizia con i quattro punti di Morse e Beane, ma gli ospiti non mollano e riescono a portarsi a -4 a 2’28’’ dalla fine del match. Filipovity commette due falli consecutivi che lo costringono ad uscire dal parquet, Ruzzier con due tiri liberi permette ai lombardi di andare sul 73-67. A questo punto finisce il momento positivo della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che subisce gli assalti avversari ed esce sconfitta per 81-68.







Commenta così la gara il coach ospite, Paolo Calbini: “Purtroppo è stata una partita diversa da quella di Cremona. Anche oggi però nel primo quarto abbiamo subito troppi punti. Poi siamo tornati in partita ma abbiamo fatto fatica mentre Varese ci ha aggredito per tutti i 40 minuti senza permetterci di giocare con il nostro ritmo. Egbunu ci ha messo in difficoltà con la sua rapidità, ci ha ostacolato in difesa e ci ha fatto male in attacco. Abbiamo provato a mantenere la differenza canestri ma purtroppo non abbiamo fatto buone scelte di tiro. Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo, Filipovity ha giocato non tanti minuti a causa dei falli commessi nelle prime fasi e inoltre contro Scola non ha avuto un compito facile. Sabato sera affronteremo la Virtus Bologna che ieri sera è stata sconfitta a Brindisi. Tutti siamo chiamati a dare di più, siamo in un momento difficile dove ci manca anche un americano e un giocatore importante come Massenat ma dobbiamo essere pronti a un match in cui sarà necessaria tanta energia e per il quale speriamo di recuperare coach Repesa”.







Tabellino



OPENJOBMETIS VARESE – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 81-68 (26-18; 40-28; 61-49)



OPENJOBMETIS VARESE: Beane 6, Morse 13, Scola 20, De Nicolao 2, Ruzzier 10, Strautins 8, Egbunu 13, De Vico ne, Ferrero, Douglas 9

Coach: Bulleri



CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Drell 9, Filloy 11, Cain 5, Robinson 17, Tambone 2, Mujakovic ne, Basso ne, Serpilli ne, Filipovity 5, Zanotti 9, Delfino 10

Coach: Calbini



Arbitri: Sahin, Di Francesco, Noce