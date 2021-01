La caviglia ferma Danilo Gallinari, mancherà per due settimane

L’avventura di Danilo Gallinari con gli Atlanta Hawks non è iniziata nel migliore dei modi, con un totale di soli 27 minuti giocati. Nella gara contro i Brooklyn Nets del 30 dicembre scorso, infatti, si era dovuto fermare dopo soli 3 minuti di gioco per un problema alla caviglia.

Come rivelato da una risonanza magnetica, gli Hawks hanno comunicato, l’azzurro ha riportato una distorsione della caviglia destra e dovrà rimanere fermo almeno due settimane. Periodo al termine del quale sarà poi rivalutato.

L’unica prestazione che Gallinari è riuscito a offrire in questa stagione risale allo scorso 23 dicembre, quando contribuì con 24 minuti di gioco, 13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist alla vittoria dei suoi ai danni dei Chicago Bulls.

Mentre gli Hawks continuano a viaggiare su prestazioni promettenti, con un record complessivo di 4-2, saranno ora in attesa del rientro del veterano che in estate ha firmato un accordo con la franchigia di Atlanta per portare esperienza e punti in uscita dalla panchina.