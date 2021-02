Novità in casa Fiorentina, la nuova era sarà targata Petrachi

La Fiorentina ha deciso di cambiare, il prossimo anno sarà rivoluzione. Come direttore sportivo arriverà l’ex Roma Petrachi, con lui in panchina ci sarà De Zerbi. Una vera e propria rivoluzione quella decisa dalla società di Commisso. Una nuova era per tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e possibilmente anche in Europa. Manca ovviamente l’ufficialità, ma tutto sembrerebbe ormai deciso.