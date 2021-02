La Lazio chiude i conti con il Cagliari con un gol di Immobile, Inzaghi: “Gara insidiosa”

Lazio-Cagliari 1-0, basta Immobile

La Lazio batte il Cagliari per 1-0 con un gol di Ciro Immobile nella ripresa. All’Olimpico una buona gara per entrambe le formazioni, ma a passare sono i biancocelesti che in classifica sorpassano il Napoli e raggiungono anche la Roma. Quaranta i punti raggiunti da Inzaghi e i suoi uomini che al termine dei 90 minuti parla della gara appena vinta.

Simone Inzaghi: “Gara insidiosa”

Inzaghi a fine gara: “Sapevamo che era una gara insidiosa e difficile. I ragazzi sono stati bravi a interpretarla, rischiando poco e concretizzando l’occasione che ci è capitata. Abbiamo tanti rimpianti per i punti persi. inizio stagione avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell’Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma la squadra c’è, sta bene e ce le giochiamo alla grande se non perdiamo soldati per strada. Siamo molto migliorati nelle distanze, siamo più corti e gli attaccanti sono i primi ad aiutarci. Normale che se mancano i giocatori migliori fatichiamo, se stanno bene ce la giochiamo con tutti”.

Inzaghi, futuro con la Lazio

Il tecnico della Lazio ha aggiunto: ” Abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto Covid sono cambiate tante cose. L’anno scorso ci stavamo giocando lo scudetto, quest’anno siamo rimasti in 12 o 13 in quel periodo nel quale ci siamo qualificati in Champions ma abbiamo perso punti in campionato. Avevamo bisogno di un grande filotto per rientrare e il difficile arriverà domenica. Siamo quarti nonostante le sei vittorie consecutive, probabilmente abbiamo perso troppo terreno”. Sul rinnovo del contratto: “Il presidente ha fatto la sua offerta con i suoi tempi e ora ci sarà una trattativa. Ma siamo a buon punto e penso che si chiuderà senza problemi”.