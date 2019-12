La Lazio vince ancora in zona cesarini

La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Lazio è terminata con la vittoria per uno a due dei biancocelesti. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa, con il goal di Giovanni Simeone, ma la Lazio non si è disunita, e ha trovato prima il pareggio, e poi in zona Cesarini, la vittoria.

Ancora Caicedo

Il pareggio è arrivato al 93°, dopo una partita decisamente equilibrata, dove il Cagliari aveva anche sfiorato il raddoppio. Nel finale, Luis Alberto raccoglie i frutti di un cross di Jony, e con la complicità di un Rafael non perfetto, fa uno a uno. Passano appena pochi minuti (dei sette di recupero) ed ecco che la Lazio, che nel finale stava spingendo in maniera quasi ossessiva alla ricerca del goal, fa uno a due, grazie al subentrato Caicedo, sempre più decisivo nel finale di gara. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Simone Inzaghi, che ora si portano ad appena tre punti dalla vetta della classifica, con il Cagliari che invece ne perde sulla Roma, rivale per l’Europa che conta.