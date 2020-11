La Roma è pronta a blindare 5 giocatori

La dirigenza giallorossa è pronta a rinnovare il contratto a ben cinque calciatori. Tra sorprese e certezze, la Roma vuole fare ancora affidamento su di loro

Non solo mercato ma anche rinnovi. In casa Roma la dirigenza sta valutando di blindare il contratto di ben cinque giocatori. Tra questi ci sono ben due sorprese: Bruno Peres e Antonio Mirante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’exploit di questo avvio di stagione del terzino brasiliano sta spingendo i vertici dirigenziali a presentare un nuovo contratto considerando che la scadenza di quello attuale è fissato per il prossimo 30 giugno. Il secondo, come riferito anche da Nicolò Schira, è riuscito a superare nelle gerarchie di Fonseca il collega Pau Lopez offrendo prestazioni di qualità e di maggiore sicurezza tra i pali. Per il portiere ex Bologna, è pronto un altro anno di contratto. Per il giornalista anche per il terzino Riccardo Calafiori e il centrocampista Jordan Veretout si sta pensando ad un’estensione fino al 2025. Capitolo a parte per Lorenzo Pellegrini. La Roma vuole blindare il suo gioiellino ma con il bisogno estremo di eliminare al più presto la clausola da 30 milioni posta sul contratto del centrocampista romano.