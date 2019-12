La Roma sorride: tre a uno alla Spal

Vittoria importante per la Roma di Fonseca, che guadagna tre punti preziosi per la corsa Champions League sull’Atalanta, sconfitta sul campo del Bologna. Ad aprire le danze è stata però la Spal, passata in vantaggio con il rigore di Petagna. Poi, inevitabile, la rimonta dei padroni di casa.

La rimonta

La Roma nonostante lo svantaggio iniziale non stava demeritando. Le occasioni ci sono, come quella di Pellegrini, ma non vengono sfruttare. Per pareggiare i conti bisognerà aspettare infatti il 53°, quando a segnare è proprio Pellegrini. La Spal subisce psicologicamente il goal, e qualche minuto dopo, al 66°, Perotti fa due a uno su calcio di rigore, pareggiando il conto dei penalty. La mazzata finale arriva all’83°, quando Mkhitaryan firma il goal della sicurezza con il tre a uno, che chiude il sipario sullo Stadio Olimpico. Vittoria importantissima per i giallorossi in chiave rincorsa all’Europa, altra sconfitta per la Spal, che si ritrova sempre di più in una brutta situazione.

Ph: Salvatore Fornelli