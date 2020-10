La Roma va in campo a Udine pensando a Smalling: preso Borja Mayoral

La Roma giocherà questa sera a Udine per cercare il riscatto, dopo il pari con la Juventus. La formazione di Fonseca potrà contare su Borja Mayoral, giovane attaccante del Real Madrid. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso di 2 milioni di euro fino al 2022 con riscatto fissato a 15 milioni per la prima stagione e 20 per la seconda. Mayoral ha firmato un contratto quinquennale.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA STASERA A UDINE: IN ATTESA DI SMALLING

La Roma, questa sera, potrebbe giocare con il consueto 3-4-2-1. In porta giocherà Mirante; difesa a tre composta con Mancini, Ibanez e Kumbulla. Il centrocampo giallorosso, sarà composto da Bruno Peres, Pellegrini, Veretout e Spinazzola. Sulla trequarti agiranno Pedro e Mkhitaryan al supporto di Dzeko. Una vittoria sarebbe di fondamentale importanza, per dare poi l’assalto definitivo a Smalling. Il giocatore vorrebbe ritornare a Roma ma, la trattativa con il Manchester United, è complicata. Si attendono novità fino al 5 Ottobre.