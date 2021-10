La soluzione di Matteo Bassetti: “Entro fine anno stadi al 100% e addio green pass”

Colpo di scena. La capienza degli stadi potrebbe essere al 100% già a novembre. E addio green pass. Dal 1 gennaio 2022 si potrà a quanto pare “salutare” la certificazione verde. È questa la soluzione di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Lo riporta il sito SkyTg24. “”La scelta del Governo di avere più coraggio rispetto al parere del Cts sulle capienze per le discoteche è un primo passo per arrivare ad una completa normalità. Mi auguro, se la situazione rimane questa, che nel prossimo mese e mezzo, a novembre, si possa arrivare anche al 100% di capienza per gli stadi. E poi in chiusura di anno togliere il Green pass, in modo tale che si eviti contrapposizione sociale, siamo arrivati dove volevamo arrivare e chi non si è vaccinato si proteggerà con la mascherina e con altri dispositivi”. Intanto in data 11 ottobre 2021 ci saranno novità per il mondo dello sport: Il decreto-legge stabilisce che il pubblico presente a eventi e competizioni sportive non potrà superare la capienza massima del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.