L’agente di Immobile spaventa la Lazio

Marco Sommella, agente tra gli altri di Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di TMW ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo assistito:

“Con Ciro in inverno abbiamo fatto una vacanza a Dubai, se avessimo saputo ciò che sarebbe accaduto magari avremmo prolungato la vacanza facendo capodanno e la befana (sorride, ndr). In questo periodo Ciro si gode il figlio maschio tanto desiderato e nato da poco, ma è arrivato al limite anche lui, come tutti noi. I più penalizzati sono i calciatori del settore giovanile le ciò attività sono sospese fino a settembre. Trovarsi in questa situazione è frustrante, per tutti. Rendimento? La Lazio è diventata una realtà importantissima del calcio italiano. In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente anche a quella di Ciro”.