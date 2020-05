Lance Armstrong in esclusiva ad ESPN

Lance Armstrong torna a fare notizia, con una rivelazione shock nel corso di un documentario sulla sua vita che andrà in onda sulla ESPN. L’ ex corridore americano, squalificato a vita per doping nel 2012 e privato della vittoria di 7 Tour de France, ha ammesso di aver assunto sostanze dopanti già a 21 anni e che non può escludere abbiano causato il cancro ai testicoli da cui è poi guarito.

Lance Armstrong : “Doping causa del mio cancro”

Alla domanda di un giornalista di ESPN se il cancro fosse dipeso dal doping, Armstrong – come riportato dal SUN – ha risposto: “Non lo so, ma certamente non posso escluderlo. L’unica cosa che ti dirò è che l’unica volta nella mia vita che ho fatto uso dell’ormone della crescita è stato proprio nel 1996″. Il 48enne ex ciclista texano ha inoltre rivelato che “già nella mia prima stagione da professionista assumevo il cortisone” ma che “l’EPO era di un altro livello”. Armstrong ha poi concluso: “Non voglio trovare scuse, ma lo facevano tutti e avrei vinto ugualmente”.