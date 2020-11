L’Armenia esclude Mkhitaryan dai convocati: il motivo

La situazione Covid19 che sta colpendo la Roma sta avendo ripercussioni anche sulle convocazioni dei giocatori per le rispettive nazionali. La federazione armena ha infatti escluso Mkhitaryan per i prossimi impegni

Henrikh Mkhitaryan escluso dalla nazionale armena. Una scelta non dovuta per motivi tecnici o comportamentali ma in virtù del protocollo che sta adottando la Roma per i casi di positività al Covid19 dei giocatori della prima squadra. Il comunicato della nazionale armena: “Considerando l’aumentare della diffusione dell’infezione Sars-Cov-2 e il protocollo di isolamento della prima squadra dell’AS Roma dopo i casi confermati, Henrikh Mkhitaryan non si unirà alla nazionale armena per le prossime due partite”