L’Atlante Eurobasket Roma centra la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo l’OraSì Ravenna con un punteggio di 71-61.

I capitolini, che hanno recuperato di Viglianisi, entrano in campo con Romeo, Gallinat, Bucarelli, Cicchetti e Olasewere. Rispondono gli ospiti con Rebec, Denegri, Oxilia, Givens e Simioni.

Cronaca della partita



Ravenna inizia bene portandosi sul 4-10 dopo 4 minuti di gioco. Olasewere prova a dare una scossa ai suoi, ma Ravenna continua ad andare a segno, costringendo coach Pilot a fermare il gioco sul punteggio di 8-14. Gallinat rimette in partita l’Atlante con una tripla e i capitolini riescono a chiudere il primo quarto sul punteggio di 17-14.



Il match è molto fisico ed equilibrato con le due squadre che sono sul 23-20 a metà del secondo quarto. I romani tentano la fuga portandosi sul 27-23, ma quando i ravennati si riavvicinano, coach Pilot chiama timeout. La squadra di Ravenna prova ad accorciare le distanze senza successo e le squadre vanno a riposo sul 30-26.



Nel terzo quarto Givens riavvicna le due squadre con un gioco da tre e dopo 3 minuti e mezzo Simoni firma il pareggio. Sul 39-34 a 4 minuti e mezzo dal termine del terzo quarto, coach Cancellieri ferma il gioco, ma l’attacco romano non si ferma e si porta sul +10 costringendo Ravenna ad un nuovo timeout. Alla fine del terzo quarto il vantaggio dei capitolini sale a +14 con il tabellone che riporta 53-39 per i padroni di casa.



Ravenna prova a riavvicinarsi e, nonostante i 10 punti di vantaggio, coach Pilot richiama all’ordine i suoi con un timeout a 7 minuti dal termine. Nonostante la buona difesa dei capitolini, Ravenna riesce a portarsi a -7 e coach Pilot ferma di nuovo la gara a 1:24 dalla fine. Gli ultimi assalti degli ospiti vanno a vuoto e l’Atlante Eurobasket Roma centra il quarto successo consecutivo.



Parla così coach Damiano Pilot a fine partita: “Abbiamo disputato una grande partita difensiva, mettendo in campo tanta energia nella nostra metà campo senza perdere lucidità in attacco. Ci tengo ancora una volta a sottolineare la prova dei miei ragazzi, che si sono guadagnati pienamente quanto stanno ottenendo”.





Tabellino



Atlante Eurobasket Roma – OraSi Ravenna 71-61



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 19, Ludovici n.e., Gallinat 16, Cepic, Fanti 7, Viglianisi, Cicchetti 4, Bischetti n.e., Magro 10, Staffieri 3, Romeo, Bucarelli 12

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi



OraSi Ravenna: Cinciarini 15, Venuto, Maspero, Oxilia, Chiumenti 6, Givens 17, Vavoli n.e., Rebec 2, Denegri 3, Simioni 10, Guidi n.e., Buscaroli n.e.

All. Cancellieri

Ass. All. Savignani, Taccetti