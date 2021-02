L’Atlante Eurobasket Roma centra il terzo successo consecutivo nel derby contro la Kienergia Rieti, al termine di una partita molto combattuta.



Al PalaSojourner di Rieti, la Kienergia schiera in quintetto Sanguinetti, Stefanelli, Pepper, Taylor e De Laurentiis; l’Atlante Eurobasket Roma, che ritrova fra i convocati Viglianisi ma non ancora Antonaci, risponde con Romeo, Gallinat, Bucarelli, Olasewere e Magro, titolare per poter meglio contrastare la stazza reatina sotto canestro.

Cronaca



Il primo quarto è equilibrato, con i capitolini avanti e Rieti attaccata dietro e dopo 5 minuti il punteggio è di 13-13. A questo punto i padroni di casa tentano la fuga portandosi sul 20-13 e coach Pilot chiama timeout. L’Atlante Eurobasket Roma si riavvicina ed il primo quarto si conclude sul 24-22.



Si riparte e i romani trovano il vantaggio portandosi sul 26-28 con coach Rossi che chiama un timeout. Taylor, che chiuderà la prima metà di gara con 21 punti, porta Rieti sul 35-33, ma arriva il break degli ospiti che tornano in vantaggio. le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 41-45.



Nel terzo quarto i romani riescono a rimanere avanti di un paio di possessi, prima di tentare l’allungo con Bucarelli che porta i capitolini sul 52-59. I padroni di casa si avvicinano e non mollano, ma l’Atlante riesce a tenere botta e il terzo quarto si conclude con il punteggio di 63-66 per gli ospiti.



È ancora l’Atlante Eurobasket Roma ad attaccare nell’ultimo quarto e, ad 8 minuti dal termine, con il punteggio sul 63-70 per i romani, coach Rossi chiama timeout. I reatini ripartono bene e si avvicinano, ma l’Atlante non cede e si mantengono sul +5 a 6 minuti dal termine della gara. Rieti non molla e prova ancora a riavvicinarsi, costringendo coach Pilot al timeout, a seguito del quale Gallinat e Bucarelli mettono 8 punti di distacco fra le due compagini a 2 minuti e mezzo dalla fine. Inutili i tentativi di recuperare di Rieti che esce sconfitta per 82-86.



Coach Pilot alla fine dell’incontro: “Mi ritrovo ancora una volta a fare i complimenti ai miei ragazzi, in un’altra gara provante fisicamente si sono fatti trovare sempre all’altezza della situazione, non disunendosi nei momenti duri ma, anzi, facendo quadrato. Ci godiamo le tre affermazioni consecutive, consci che non dobbiamo mollare la presa.”

Tabellino



Kienergia Rieti – Atlante Eurobasket Roma 82-86



Kienergia Rieti: Tommasini, Stefanelli 11, Sanguinetti 8, Fruscoloni n.e., De Laurentiis 16, Ponziani, Taylor 34, Pepper 13, Nonkovic n.e., Frizzarin n.e., Imperatori n.e., Marcetic n.e.

All. Rossi

Ass. All. Tubiana, Ruggieri



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 14, Ludovici n.e., Gallinat 18, Cepic 2, Fanti 7, Viglianisi n.e, Cicchetti 8, Bischetti n.e., Magro 13, Staffieri 6, Romeo 2, Bucarelli 16

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi