La sfida fra Unieuro Forlì e Atlante Eurobasket Roma non ha deluso le aspettative. È stata una gara molto intensa con la capolista del girone rosso che è riuscita a battere solo nel finale la quarta della classifica.

L’Unieuro Forlì schiera Rodriguez, Bolpin, Roderick, Natali e Landi in quintetto base; l’Atlante Eurobasket Roma controbatte con Romeo, Gallinat, Bucarelli, Cicchetti e Olasewere.

Cronaca

Le due squadre si affrontano a viso aperto e per i primi minuti il match resta sul filo dell’equilibrio. Dopo 6 minuti e mezzo di gioco è Olasewere ad emergere e sul suo gioco da 3 (non realizzato completamente), coach Dell’Agnello ferma la gara per cercare limitarlo.

Al rientro Forlì piazza un break di 4-0, ma è Olasewere ad andare ancora a segno, prima di essere messo in panchina per via del secondo fallo personale. Forlì ne approfitta e riesce a chiudere la prima frazione di gioco con un piccolo vantaggio sul punteggio di 22-20.



È Magro a portare avanti i capitolini, ma poi sale in cattedra Landi che realizza 8 punti di seguito per Forlì, intervallati dal canestro di Janko Cepic, portando il punteggio sul 30-25 dopo due minuti dall’inizio della seconda frazione. I padroni di casa riescono ad andare sul +7, costringendo coach Pilot al timeout. Al rientro è Roderick ad andare a segno, ma la squadra ospite non si butta giù e riesce ad agganciarsi agli avversari con un punteggio di 41-37 grazie a 4 punti di Cicchetti, costringendo coach Dell’Agnello a fermare il gioco. Roderick è scatenato e porta il punteggio sul +10 costringendo i capitolini al timeout. Sempre Roderick segna altri 5 punti, mandando le squadre al riposo sul 52-37 per Forlì.



Nella ripresa i romani provano a riavvicinarsi con Gallinat che segna il primo canestro della ripresa, a cui segue la risposta di Rush. In seguito, va a segno Olasewere che porta i suoi a -13 dopo 4:30 della terza frazione. Coach Dell’Agnello non vuole permettere ai romani di riprendersi e chiama un timeout, con Nicola Natali che segna i due liberi del 60-45 al rientro in campo. I capitolini però continuano a spingere con Olasewere che costringe i padroni di casa al timeout sul punteggio di 60-47 e, con un parziale di 4-12, riescono a concludere la terza frazione sul 64-59.



Nell’ultimo quarto Staffieri e Fanti riescono a completare la rimonta. Landi e Roderick riescono a portare di nuovo la squadra in vantaggio e a 6 minuti dal termine il tabellone recita 70-67 per i padroni di casa che riescono anche a portarsi sul +6. Il vantaggio però dura poco grazie ai punti di Olasewere, Staffieri e Fanti che portano in vantaggio i capitolini. Forlì non ci sta e Rush riporta i suoi avanti con il punteggio di 79-78. Le squadre rimangono vicine fino a quando Burattini non porta i padroni di casa sul +3 a 26 secondi dalla fine. Coach Pilot chiama un timeout, ma prima che il pallone sulla rimessa sia in gioco Landi commette fallo antisportivo: Roberto Gallinat segna un solo libero e neanche Olasewere sull’attacco successivo riesce ad agganciare Forlì. Sulla rimessa viene commesso subito fallo: a Roderick non trema la mano e fa 2/2, che diventa 4/4 dopo l’ultima possibilità romana per il pareggio non finalizzata dai tre tiri liberi concessi nel mezzo a Lorenzo Bucarelli. Con l’errore del toscano, si chiude virtualmente la gara.

Nonostante la sconfitta i capitolini escono a tesa alta, dopo aver disputato una buonissima partita.

Su questa lunghezza d’onda Coach Pilot al termine del match: “C’è ovviamente rammarico per la sconfitta, arrivata poi con errori nel finale da parte di ragazzi solitamente freddi. I quali però sono stati protagonisti dello sforzo per recuperare ad una squadra di livello l’intero svantaggio, mostrando ancora una volta grande disponibilità e unione. Usciamo dal campo senza i due punti, ma con ancora più consapevolezza delle nostre possibilità di giocarcela contro qualsiasi avversario in questo campionato “.

Tabellino





Unieuro Forlì – Atlante Eurobasket Roma 87-83



Unieuro Forlì: Giachetti, Bruttini 13, Natali 9, Roderick 21, Rodriguez 8, Rush 16, Bolpin, Landi 20, Ndour n.e., Campori, Dilas, Zambianchi

All. Dell’Agnello

Ass. All. Nanni, Quaglia



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 29, Gallinat 13, Cepic 2, Fanti 6, Viglianisi, Cicchetti 8, Magro 7, Staffieri 6, Romeo 3, Bucarelli 9

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi