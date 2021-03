L’Atlante Eurobasket Roma torna a vincere sul campo dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo dopo una serie di tre sconfitte consecutive.

I pugliesi scendono in campo schierando Clarke, Contento, Ogide, Ikangi, Mortellaro; la risposta dei romani è affidata a Romeo, Gallinat, Bucarelli, Cicchetti e Olasewere.

Cronaca



I primi minuti della gara sono equilibrati, ma grazie al gioco di squadra l’Atlante Eurobasket Roma riesce ad andare in vantaggio con il punteggio di 8-12. I padroni di casa si riavvicinano con Maganza, ma i capitolini piazzano un break di 6-0 e costringono coach Panizza al timeout ad un minuto dalla fine del primo quarto. Il primo quarto si chiude sul 14-20 per l’Atlante Eurobasket Roma.



Nel secondo quarto alla tripla di Cepic rispondono Clarke e Ogide, che riportano San Severo a -4, spingendo Coach Pilot al timeout. Al rientro in campo però i padroni di casa riescono a pareggiare (23-23). L’Atlante Eurobasket Roma mette a segno 6 punti consecutivi e tenta la fuga portando il punteggio sul 28-33 a 3 minuti dalla pausa. Le due squadre vanno a riposo sul 32-35 per i romani.



Nella terza frazione sono ancora gli ospiti a spingere, mettendo a segno 6 punti contro i 2 di San Severo e costringendo coach Panizza al timeout. L’Atlante Eurobasket Roma non si ferma e continua a segnare, portando il punteggio sul 36-50. Le energie iniziano a diminuire, ma i romani sembrano averne di più e la tripla di fanti porta il vantaggio ospite sul +17 a 2 minuti e mezzo dalla sirena, arrivando poi a +18 con un tap in dopo rimbalzo offensivo con cui si conclude la terza frazione.



Nell’ultimo quarto San Severo prova a riavvicinarsi, riuscendo a risalire fino al -11 a metà dell’ultima frazione. La squadra ospite però controlla la gara e mantiene sempre il vantaggio sulla doppia cifra fino alla conclusione con un punteggio di 53-69, consolidando la quarta posizione in classifica e avvicinandosi con questa affermazione alla qualificazione ai playoffs.



A fine gara, coach Pilot: “Sono ovviamente contento della prestazione dei ragazzi, i quali hanno dimostrato di non aver perso la fiducia nelle proprie qualità nonostante il piccolo ciclo precedente contro Forlì e due volte Scafati. Quello di oggi è un ulteriore passo verso i primi playoff della storia societaria, un traguardo che credo che i miei ragazzi meritino pienamente “.

Tabellino



Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Atlante Eurobasket Roma 53-69



Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Antelli 2, Ogide 6, Clarke 11, Mortellaro 11, Ikangi 3, Petrushevski n.e., Contento 12, Franciosi n.e., Maganza 4, Angelucci n.e., Bottiani 4, Di Donato

All. Panizza

Ass. All. Piersante



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 18, Gallinat 15, Cepic 5, Fanti 7, Viglianisi, Cicchetti 10, Magro 2, Staffieri, Romeo 6, Bucarelli 6

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi