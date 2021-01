Il futuro di Lautaro è sempre più incerto, il rinnovo tarda ad arrivare e dietro la brusca frenata sembrebbe esserci l’inserimento di un top club.

Il rinnovo del calciatore argentino è ormai diventato un caso nell’Inter, la volontà del giocatore era infatti sembrata inzialmente quella di rinnovare ma il rinnovo ancora tarda ad arrivare. Da quanto filtra dall’ambiente interista, Lautaro si sente un top nella squadra di Conte e vorrebbe percepitere uno stipendio che rispecchi la sua importanza in squadra, andando a guadagnare cifre simili a quelle di Lukaku ed Eriksen che però beneficerebbero di alcuni sgravi fiscali.

Anche il Manchester City sul giocatore

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, oltre al Barcellona, che fu molto vicino al giocatore quest’estate, si sarebbe inserito con forza il Manchester City di Pep Guardiola che sarebbe alla ricerca di un degno erede di Aguero per la prossima stagione. Il City avrebbe nel mirino anche Haaland ma le preferenze di Guardiola sarebbero per l’attaccante argentino dell’Inter per le caratteristiche simili a quelle del “Kun” Aguero. Lautaro starebbe quindi facendo insistenza per un ingaggio da top viste anche le continue attenzioni delle altre big europee.