Lautaro Martinez ha scelto il Barcellona

Ormai sembrano non esserci più dubbi, Lautaro Martinez lascerà l’Inter per accasarsi al Barcellona. A parlare è Victor Blanco, presidente del Racing Club di Avellaneda, la squadra in cui l’attaccante classe ’97 è cresciuto e si è affermato: “Ho la sensazione che la firma di Lautaro per il Barça sia vicina alla fumata bianca, anche se non ho parlato con lui ultimamente”, ha dichiarato in un’intervista radiofonica con Radio La Plata. L’Inter pronta ad accontentare il calciatore argentino, si lavora per trovare l’accordo col club blaugrana. Nel frattempo deciso anche il sostituto, sarà Edinson Cavani. Per l’attaccante ex Napoli, ora al PSG, pronto un triennale da oltre 7 milioni a stagione.