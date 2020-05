Lazio, 4 anni fa l’addio al calcio di Miroslav Klose

4 anni fa l’addio al calcio di Klose

Il 15 maggio 2016 allo Stadio Olimpico di Roma andava in scena Lazio-Fiorentina, ultima giornata del campionato di Serie A 2015-16. In quell’occasione Miroslav Klose concluse la sua esperienza con la maglia della Lazio dopo cinque stagioni in cui collezionò 171 presenze condite da 64 goal. Questa data segnò anche l’addio al calcio giocato da parte del tedesco. Arrivato nell’estate del 2011 dal Bayern Monaco, il bomber teutonico, entrò fin da subito nei cuori dei tifosi. Memorabile il suo goal al 93′ nell’ottobre 2011 che decise un derby. Nel 2013 vinse la Coppa Italia nella finale contro la Roma. Durante gli anni in biancoceleste vinse il Mondiale 2014 con la sua Germania, in quell’edizione passò alla storia per essere diventato il miglior marcatore dei mondiali superando in classifica il brasiliano Ronaldo.

Klose dopo l’addio al calcio giocato

Klose successivamente al ritiro entrò a far parte dello staff della nazionale tedesca in cui dal 2016 al 2018 ha rivestito il ruolo di collaboratore tecnico del CT Joachim Low. Dal 2018 al marzo 2020 è stato il tecnico della formazione U17 del Bayern Monaco, mentre dall’aprile 2020 è ufficialmente il vice allenatore della prima squadra della compagine bavarese.