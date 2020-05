Lazio, Acerbi pronto al rinnovo: i dettagli

Prolungamento del contratto per il classe ’88

Francesco Acerbi è pronto a prolungare il sodalizio che lo lega ai colori biancocelesti. L’attuale contratto è in scadenza nel 2023, ma la società capitolina sarebbe pronta ad allungarlo fino al 2024 con annesso ritocco dell’ingaggio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ingaggio del difensore passerà da 1.5 a 2.5 milioni a stagione. Un riconoscimento importante per Acerbi, che in quasi due stagioni ha collezionato 83 presenze. Inoltre l’ex Sassuolo ha dimostrato in più riprese la sua affidabilità e ha conquistato in poco tempo il cuore dei tifosi biancocelesti. Probabilmente senza il rinvio dell’europeo a causa dell’emergenza sanitaria, sarebbe stato titolare nella difesa della nazionale viste le condizioni precarie di Chiellini