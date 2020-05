Lazio: premio fedeltà per Sergej

Sergej Milinkovic Sàvic è da ormai due-tre stagioni nella lista dei desideri dei migliori top club europei. Il classe ’95 ha parecchi estimatori e in questa stagione, grazie anche all’andamento della Lazio, ha raggiunto un notevole livello di continuità. Nella prossima finestra di mercato, il centrocampista, potrebbe essere l’uomo mercato per i club che hanno come obiettivo quello di rafforzare il centrocampo. Real Madrid, Psg, Manchester United, Juventus sono i club che negli ultimi anni hanno espresso il loro interessamento ma la Lazio in ogni caso valuta il serbo 100 milioni e non intende scendere di prezzo. In aggiunta, come riportato da Radiosei, il club capitolino starebbe pensando ad un premio fedeltà che consisterebbe in un ritocco dell’ingaggio per Milinkovic, nel caso in cui il centrocampista dovesse rimanere in biancoceleste anche la prossima stagione. Prossima stagione che vedrà la Lazio disputare la Champions League, motivo in più per non privarsi di uno dei migliori componenti della rosa.