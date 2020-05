Lazio, Diaconale operato d’urgenza

Preoccupazione in casa Lazio, il portavoce del patron Claudio Lotito, Arturo Diaconale, è stato operato d’urgenza. Ricoverato da ieri sera, il dirigente 74enne sarebbe stato operato quest’oggi. Le condizioni cliniche non sono state rese note, nulla in ogni caso legato al Coronavirus. In attesa di notizie ufficiali, come sportpaper.it auguriamo una pronta guarigione al dirigente della SS Lazio.