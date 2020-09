Lazio-Atalanta 1-4, Dea spietata all’Olimpico: highlights e tabellino

L’Atalanta si conferma tra le grandi protagoniste delle Serie A. Con un secco 4-1 si impone in casa della Lazio e si porta in testa alla classifica a quota 6 punti con Napoli, Inter, Milan e Verona.

Una prova meno spumeggiante, ma estremamente cinica contro una Lazio che non è stata poi così disastrosa. I biancocelesti hanno avuto il demerito di smarrirsi nei momenti clou del match anche quando sembrano poterla riaprire in qualche modo.

Lazio-Atalanta: sintesi del match

Inizia meglio l’aquila che si getta nella metà campo orobica. La prima occasione capita sui piedi di Marusic imbeccato da un filtrante di gran classe di Luis Alberto, ma Sportiello chiude lo specchio. Sulla ribattuta ci prova Immobile, che centra in pieno Palomino.

L’Atalanta però è letale e alla prima occasione passa. Gomez cambia gioco per Hateboer, la sua sponda trova libero Gosens che insacca indisturbato. La Lazio sembra accusare il contraccolpo per poi riprendere in mano il pallino del gioco. Ne scaturisce un colpo di testa di Luis Alberto con la palla che si spegne sul fondo.

La Dea non ha pietà e alla mezzora colpisce ancora sull’asse Gosens-Hateboer: cross del primo e goal del secondo. Il suo piatto destro lascia di sasso il portiere biancoceleste. La reazione dei padroni di casa porta alla traversa colpita da Immobile in mischia.

La formazione di Gasperini è in serata di grazia e si porta sul 3-0 con Gomez che approfitta di una respinta maldestra di Patric. Come da copione i biancocelesti rispondono anche stavolta. Il tiro di Marusic da ottima posizione è centrale.

La ripresa si apre con una ghiotta occasione di Marusic su assistenza perfetta di Lazzari. Sportiello para e la difesa spazza in corner. Il goal però arriva poco dopo con Caicedo lanciato da Milinkovic: l’ecuadoriano supera l’estremo difensore bergamasco e dà nuova linfa ai suoi.

La rete gasa la formazione di Inzaghi e Immobile va vicino al 2-3. L’attaccante della nazionale però non centra la porta solo davanti al portiere. Goal sbagliato, goal subito. I nerazzurri ristabiliscono le distanze con Gomez che trova una giocata strepitosa. Il suo diagonale sinistro si insacca all’incrocio dei pali.

Immobile e compagni non si danno per vinti nonostante il passivo pesante. I cambi danno energia ai laziali che ci provano più volte con Caicedo. La difesa dell‘Atalanta in qualche modo se la cava e alla fine gli ospiti portano a casa il successo.

Lazio-Atalanta 1-4: tabellino e highlights

RETI: 10’Gosens, 32’Hateboer, 41’Gomez, 57′ Caicedo, 61′ Gomez

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (58′ Bastos); Lazzari (70′ D. Anderson), Milinkovic (70′ Akpa Akpro), Lucas Leiva (48′ Cataldi), Luis Alberto (70′ Escalante), Marusic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Reina, Alia, Armini, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (45′ Romero); Hateboer, Freuler, Pasalic (55′ De Roon), Gosens (90′ Mojica); Malinovskyi, Gomez (80′ Lammers); Zapata (80′ Muriel). A disposizione: Rossi, Carnesecchi, Sutalo, Caldara. Allenatore: Giampiero Gasperini.

ARBITRO: Maresca (sezione di Napoli)

AMMONITI: Marusic, Djimsiti, Luis Alberto, Freuler, Lucas Leiva, Cataldi, Acerbi, Caicedo, Immobile