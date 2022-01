Lazio Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Pur con numerose defezioni da entrambe le parti, la sfida tra Lazio e Atalanta è sicuramente una delle più interessanti che propone la ventitreesima giornata di serie A. I bergamaschi arrivano dal pareggio a reti bianche contro la capolista Inter, al termine di una bellissima partita giocata a ritmo molto alto. La Lazio, invece, nel turno precedente ha battuto agevolmente la Salernitana, ma poi ha superato solamente ai supplementari l’Udinese negli ottavi di finale di coppa Italia.

Lazio Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro

Atalanta (3-4-2-1): (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Pezzella; Zappacosta, Miranchuk; Piccoli

Lazio Atalanta, i precedenti

Nelle 53 partite giocate nella capitale, la Lazio ne ha vinte 21, i pareggi sono stati 18, mentre le vittorie della Dea sono state 14. Lo scorso anno l’Atalanta passeggiò all’Olimpico nelle prime giornate di campionato per 4-1 con la doppietta di Gomez e i gol di Gosens e Hateboer (per la Lazio segnò Caicedo). Nella stagione precedente, invece, ci fu un pirotecnico 3-3 con i bergamaschi avanti dopo 45′ per 3-0 grazie alla doppietta di Muriel e a Gomez e con i biancocelesti che rimontarono nella ripresa con la doppietta di Immobile e la rete di Correa.

Lazio Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio