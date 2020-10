Lazio-Bologna, probabili formazioni: Inzaghi sceglie Reina

Lazio-Bologna, probabili formazioni: i biancocelesti puntano su Reina, Mihajlovic opta sul tridente Palacio-Barrow-Orsolini

Alle ore 20.45 andrà in scena Lazio-Bologna, match valido per la 5^ giornata di Serie A. I capitolini, dopo la vittoria in Champions League, cercano punti anche in campionato. Il Bologna alla caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Vavro, Lazzari, D. Anderson, Escalante, Parolo, Caicedo, Muriqi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Calabresi, Dominguez, Baldursson, Kingsley, Santander, Sansone, Rabbi, Vignato.

Arbitro: Irrati di Pistoia. VAR: Mazzoleni.