Lazio, buone notizie per Inzaghi: recuperato Radu

Buone notizie per il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. Infatti, Stefan Radu ha superato il suo infortunio ed è pronto a tornare in lista per la Serie A

Stefan Radu, come riporta la Lalaziosiamonoi.it, da qualche giorno si sta allenando con continuità lasciandosi alle spalle l’infortunio al flessore patito contro l’Inter alla 3^ giornata. Il difensore romeno dovrebbe essere reinserito nella lista per il campionato a discapito di Vavro. Ora, bisognerà capire se la società voglia attuare la sostituzione già per la partita di domani contro la Juventus oppure aspettare la sosta delle nazionali e reinserire il classe ’86 in occasione del match tra Crotone e Lazio del 21 novembre.