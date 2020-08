Lazio, Cr7 non convocato contro la Roma: per Immobile doppio traguardo

Cristiano Ronaldo a riposo contro la Roma: festa per Immobile

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, festeggia sia il titolo di capocanonniere della Serie A sia la Scarpa D’Oro. Dunque doppio traguardo per il bomber biancoceleste che questa sera cercherà di superare o quantomeno eguagliare il record di Higuain( 36 goal in una singola stagione di Serie A, Immobile è a quota 35). Immobile si laurea, così, miglior marcatore della Serie A per la terza volta in carriera, la prima nel 2013-14 con la maglia del Torino e la seconda nel 2017-18 con la Lazio. Non solo Serie A poiché il classe ’90 ha vinto la classifica dei goleador anche in Serie B nel 2011-2012 con il Pescara ed è stato capocannoniere dell’Europa League nel 2017-18 sempre con la Lazio.

Terzo italiano a vincere la Scarpa D’Oro

Il bis per Immobile arriva in ambito europeo dove conquista la Scarpa D’Oro, è il terzo italiano in assoluto a riuscirci. Prima di lui solo Luca Toni nel 2005-06 e Totti nel 2006-07.

CLASSIFICA SCARPA D’ORO 2019-20

Ciro IMMOBILE (Italia), Lazio (Italia), 35 gol, 70 punti (coefficiente: 2) Robert LEWANDOWSKI (Polonia), Bayern Monaco (Germania), 34 gol, 68 punti (coefficiente: 2) Cristiano RONALDO (Portogallo), Juventus (Italia), 31 gol, 62 punti (coefficiente: 2) Timo WERNER (Germania), RB Lipsia (Germania), 28 gol, 56 punti (coefficiente: 2) Lionel MESSI (Argentina), Barcellona (Spagna), 25 gol, 50 punti (coefficiente: 2) Erling HAALAND (Norvegia), Salisburgo (Austria), 16 gol (coefficiente: 1,5) e Borussia Dortmund (Germania), 13 gol (coefficiente: 2), 50 punti Romelu LUKAKU (Belgio), Inter (Italia), 23 gol, 46 punti (coefficiente: 2) Jamie VARDY (Inghilterra), Leicester City (Inghilterra), 23 gol, 46 punti (coefficiente: 2) Jean-Pierre NSAME (Camerun e Francia), Young Boys (Svizzera), 30 gol, 45 punti (coefficiente: 1,5) Shon WEISSMAN (Israele), Wolfsberger (Austria), 30 goal, 45 punti (coefficiente: 1,5) Pierre-Emerick AUBAMEYANG (Gabon e Francia), Arsenal (Inghilterra), 22 gol, 44 punti (coefficiente: 2) Danny INGS (Inghilterra), Southampton (Inghilterra), 22 gol, 44 punti (coefficiente: 2) Francesco CAPUTO (Italia), Sassuolo (Italia), 21 gol, 42 punti (coefficiente: 2) Karim BENZEMA (Francia e Algeria), Real Madrid (Spagna), 21 gol, 42 punti (coefficiente: 2)

Albo d’Oro Scarpa D’Oro

1967/1968: Eusebio (Portogallo, Benfica), 42 gol;

(Portogallo, Benfica), 42 gol; 1968/1969: Petar Jekov (Bulgaria, CSKA Sofia), 36 gol;

(Bulgaria, CSKA Sofia), 36 gol; 1969/1970: Gerg Müller (Germania Ovest, Bayern Monaco), 38 gol;

(Germania Ovest, Bayern Monaco), 38 gol; 1970/1971: Josip Skoblar (Jugoslavia, Olympique Marsiglia), 44 gol;

(Jugoslavia, Olympique Marsiglia), 44 gol; 1971/1972: Gerd Müller (Germania Ovest, Bayern Monaco), 40 gol;

(Germania Ovest, Bayern Monaco), 40 gol; 1972/1973: Eusebio (Portogallo, Benfica), 40 gol;

(Portogallo, Benfica), 40 gol; 1973/1974: Héctor Yazalde (Argentina, Sporting), 46 gol;

(Argentina, Sporting), 46 gol; 1974/1975: Dudu Georgescu (Romania, Dinamo Bucarest), 33 gol;

(Romania, Dinamo Bucarest), 33 gol; 1975/1976: Sotiris Kaiafas (Cipro, Omonia Nicosia), 39 gol;

(Cipro, Omonia Nicosia), 39 gol; 1976/1977: Dudu Georgescu (Romania, Dinamo Bucarest), 47 gol;

(Romania, Dinamo Bucarest), 47 gol; 1977/1978: Hans Krankl (Austria, Rapid Vienna), 41 gol;

(Austria, Rapid Vienna), 41 gol; 1978/1979: Kees Kist (Olanda, AZ 67), 34 gol;

(Olanda, AZ 67), 34 gol; 1979/1980: Erwin Vandenbergh (Belgio, Lierse), 39 gol;

(Belgio, Lierse), 39 gol; 1980/1981: Georgi Slavkov (Bulgaria, Trakia Plovdiv), 31 gol;

(Bulgaria, Trakia Plovdiv), 31 gol; 1981/1982: Wim Kieft (Olanda, Ajax), 32 gol;

(Olanda, Ajax), 32 gol; 1982/1983: Fernando Gomes (Portogallo, Porto), 36 gol;

(Portogallo, Porto), 36 gol; 1983/1984: Ian Rush (Galles, Liverpool), 32 gol;

(Galles, Liverpool), 32 gol; 1984/1985: Fernando Gomes (Portogallo, Porto), 39 gol;

(Portogallo, Porto), 39 gol; 1985/1986: Marco Van Basten (Olanda, Ajax), 37 gol;

(Olanda, Ajax), 37 gol; 1986/1987: Toni Polster (Austria, Austria Vienna), 39 gol*;

(Austria, Austria Vienna), 39 gol*; 1987/1988: Tanju Colak (Turchia, Galatasaray), 39 gol;

(Turchia, Galatasaray), 39 gol; 1988/1989: Dorin Mateut (Romania, Dinamo Bucarest), 43 gol;

(Romania, Dinamo Bucarest), 43 gol; 1989/1990: Hugo Sanchez (Messico, Real Madrid) e Hristo Stoichkov (Bulgaria, CSKA Sofia) 38 gol;

(Messico, Real Madrid) e Hristo Stoichkov (Bulgaria, CSKA Sofia) 38 gol; 1990/1991: Darko Pancev (Jugoslavia, Stella Rossa), 34 gol;

(Jugoslavia, Stella Rossa), 34 gol; 1991/1992: Ally McCoist (Scozia, Rangers Glasgow), 34 gol (premio non assegnato);

(Scozia, Rangers Glasgow), 34 gol (premio non assegnato); 1992/1993: Ally McCoist (Scozia, Rangers Glasgow), 34 gol (premio non assegnato);

(Scozia, Rangers Glasgow), 34 gol (premio non assegnato); 1993/1994: David Taylor (Galles, Porthmadog), 43 gol (premio non assegnato);

(Galles, Porthmadog), 43 gol (premio non assegnato); 1994/1995: Arsen Avetisyan (Armenia, Homenetmen), 39 gol (premio non assegnato);

(Armenia, Homenetmen), 39 gol (premio non assegnato); 1995/1996: Zvlad Endeladze (Georgia, Margveti), 40 gol (premio non assegnato);

(Georgia, Margveti), 40 gol (premio non assegnato); 1996/1997: Ronaldo Luiz Nazario Da Lima (Brasile, Barcellona), 34 gol, 68 punti;

(Brasile, Barcellona), 34 gol, 68 punti; 1997/1998: Nikos Machlas (Grecia, Vitesse), 34 gol, 68 punti;

(Grecia, Vitesse), 34 gol, 68 punti; 1998/1999: Mario Jardel (Brasile, Porto), 36 gol, 54 punti;

(Brasile, Porto), 36 gol, 54 punti; 1999/2000: Kevin Phillips (Inghilterra, Sunderland), 30 gol, 60 punti;

(Inghilterra, Sunderland), 30 gol, 60 punti; 2000/2001: Henrik Larsson (Svezia, Celtic Glasgow) 35 gol, 52.5 punti;

(Svezia, Celtic Glasgow) 35 gol, 52.5 punti; 2001/2002: Mario Jardel (Brasile, Sporting), 42 gol, 63 punti;

(Brasile, Sporting), 42 gol, 63 punti; 2002/2003: Roy Makaay (Olanda, Deportivo La Coruña), 29 gol, 58 punti;

(Olanda, Deportivo La Coruña), 29 gol, 58 punti; 2003/2004: Thierry Henry (Francia, Arsenal), 30 gol, 60 punti;

(Francia, Arsenal), 30 gol, 60 punti; 2004/2005: Thierry Henry (Francia, Arsenal) e Diego Forlan (Uruguay, Villarreal), 25 gol, 50 punti;

(Francia, Arsenal) e (Uruguay, Villarreal), 25 gol, 50 punti; 2005/2006: Luca Toni (Italia, Fiorentina), 31 gol, 62 punti;

(Italia, Fiorentina), 31 gol, 62 punti; 2006/2007: Francesco Totti (Italia, Roma), 26 gol, 52 punti;

(Italia, Roma), 26 gol, 52 punti; 2007/2008: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United), 31 gol, 62 punti;

(Portogallo, Manchester United), 31 gol, 62 punti; 2008/2008: Diego Forlan (Uruguay, Atletico Madrid), 32 gol, 64 punti;

(Uruguay, Atletico Madrid), 32 gol, 64 punti; 2009/2010: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 34 gol, 68 punti;

(Argentina, Barcellona), 34 gol, 68 punti; 2010/2011: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United), 40 gol, 80 punti;

(Portogallo, Manchester United), 40 gol, 80 punti; 2011/2012: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 50 gol, 100 punti;

(Argentina, Barcellona), 50 gol, 100 punti; 2012/2013: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 46 gol, 92 punti;

(Argentina, Barcellona), 46 gol, 92 punti; 2013/2014: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid) e Luis Suarez (Uruguay, Liverpool), 31 gol, 62 punti;

(Portogallo, Real Madrid) e (Uruguay, Liverpool), 31 gol, 62 punti; 2014/2015: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid), 48 gol, 96 punti;

(Portogallo, Real Madrid), 48 gol, 96 punti; 2015/2016: Luis Suarez (Uruguay, Barcellona), 40 gol, 80 punti;

(Uruguay, Barcellona), 40 gol, 80 punti; 2016/2017: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 37 gol, 74 punti;

(Argentina, Barcellona), 37 gol, 74 punti; 2017/2018: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 35 gol, 68 punti;

(Argentina, Barcellona), 35 gol, 68 punti; 2018/2019: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 36 gol, 72 punti;

(Argentina, Barcellona), 36 gol, 72 punti; 2019/2020: Ciro Immobile* ( Italia, Lazio) 35 goal, 70 punti.

*Ancora una partita da disputare