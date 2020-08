Restano solo alcuni dettagli da limare relativi ai bonus

In casa Lazio siamo alla stretta finale per David Silva. La trattativa per il centrocampista Spagnolo sarebbe ben avviata, e il giocatore sarebbe più vicino ad accettare l’offerta di Lotito. Nelle ultime ore i contatti con l’entourage si sarebbero intensificati. Mentre il fratello avrebbe visitato il centro sportivo di Formello, particolare che lascia intuire una fumata bianca. Per chiudere l’affare rimarrebbero da limare soltanto da limare alcuni dettagli relativi ai bonus.

Domenica giorno clou per la chiusura dell’affare

Per David Silva e già scattato il countdown. Bonus a parte il centrocampista avrebbe già accettato l’offerta della Lazio, Lotito e Tare vogliono chiudere l’operazione questa settimana dopo City Real Madrid. Una volta raggiunta la fumata bianca la dirigenza potrebbe essere costretta a mettere mano al portafogli, visti i 4 milioni a stagione offerti a David Silva molti giocatori potrebbero pretendere un ritocco dello stipendio a rialzo.