Lunedi incontro a Roma con gli agenti dello spagnolo

Borja Mayoral, primo obiettivo per rinforzare la squadra in vista della Champions. Il Real Madrid chiede 15 milioni per il classe 97, ma la Lazio ne offre solo 10, il Real è disposto a trattare. Per il contratto e già pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. L’unico intoppo è che il Real vuole inserire il diritto di recompra fissato tra i 20-25 milioni, perché non vogliono perdere il controllo su un giocatore cresciuto nel proprio vivaio e sopratutto un giocatore molto apprezzato da Zidane.