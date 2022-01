Lazio Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nonostante il calendario sfalsato, che nel girone di ritorno non riproduce esattamente l’ordine delle partite come nel girone di andata, curiosamente Lazio–Empoli è stata sia la prima giornata di andata, sia la prima di ritorno. E Maurizio Sarri contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio vuole dare continuità all’ultima vittoria contro il Genoa, sfruttando il turno per rientrare nella zona europea.

Lazio Empoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti

Lazio Empoli, i precedenti

In 11 precedenti in casa della Lazio, l’Empoli non ha mai vinto con 2 pareggi e 9 vittorie biancocelesti. La più pesante delle debacle avvenne nella stagione 14/15, proprio con Sarri sulla panchina toscana, quando i capitolini prevalsero per 4-0 grazie alle reti di Mauri, Candreva, Klose e Felipe Anderson. Da ricordare, poi, il pirotecnico 3-3 della stagione 05/06 quando ai gol di Pandev, Behrami e Di Canio per la Lazio risposero le reti di Tosto, Tavano e l’autogol di Oddo per l’Empoli.

Lazio Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle 14:30, sarà visibile su DAZN