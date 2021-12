Lazio Galatasaray: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Una Lazio ormai qualificata per la fase a eliminazione diretta di Europa League affronta il Galatasaray, primo nel girone, per tentare di agguantare il primato nel gruppo ed evitare così i sedicesimi di finale (che giocheranno solo le seconde dei gironi contro le terze classificate dei gironi di Champions League).

Lazio Galatasaray, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Millinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Cicaldau, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli

Lazio Galasaray, i precedenti

A parte la sfida dell’andata, sono 4 i precedenti tra le due formazioni. Quello più recente risale alla stagione 15/16 e si tratta dei sedicesimi di Europa League nei quali la Lazio prevalse nel doppio confronto: all’andata ci fu un pareggio per 1-1 con Milinkovic che equilibrò il gol di Sarioglu, mentre al ritorno i biancocelesti si imposero per 3-1 con le reti di Parolo, Felipe Anderson e Klose. Gli altri due precedenti sono invece relativi alla fase a gironi della stagione 01/02 quando ci fu una vittoria a testa con i turchi che si imposero in casa per 1-0 e i capitolini che risposero con lo stesso risultato all’Olimpico con il gol di Dejan Stankovic.

Lazio Galatasaray, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, oppure sull’app di DAZN