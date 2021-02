Lazio, il sogno di Milinkovic-Savic: “Farò di tutto per andare al Real”

Tutti sognano, anche Milinkovic-Savic

Il giocatore della Lazio, Milinkovic-Savic, sogna di giocare nel Real Madrid. Il centrocampista biancoceleste con origini serbe ha raccontato il suo sogno a Tv Nova.

Le parole del serbo a Tv Nova

Durante l’intervista il centrocampista, in forza alla Lazio dal 2015, ha dichiarato: “Sogno di giocare per il Real da quando ero bambino, sarebbe il più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo“. Agli sgoccioli dei 25 anni, il 27 di questo mese ne compirà 26, è divenuto uno degli uomini più importanti nel team di Simone Inzaghi. Il suo presidente conosce il valore tecnico che possiede e valuta il centrocampista intorno ai 100 milioni di euro. Il Sergente, così come viene chiamato nell’ambiente, ha dichiarato: “In Champions League ci aspetta un duro confronto contro il Bayern Monaco, credo comunque potremo fare due grandi partite. Ma dico la verità: avrei voluto affrontare il Real per scambiare le maglie”.