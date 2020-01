Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi potrà contare nuovamente sul bomber e sull’ex centrocampista della Primavera

Buone notizie per i capitolini in vista della ripresa del campionato. L’aquila scenderà in campo domenica 5 gennaio alle ore 12:30 contro il Brescia allo stadio Mario Rigamonti nel primo anticipo della 18esima giornata di Serie A.

C’era un po’ di apprensione circa le condizioni di Immobile e Cataldi, che oggi si sono allenamenti regolarmente con il gruppo. Il primo era alle prese con un attacco influenzale, mentre il secondo aveva accusato un affaticamento muscolare nei giorni scorsi. Entrambi sono pienamente ristabiliti e si candidano per un posto da titolare nel match contro le rondinelle.

Cataldi avrà il compito di sostituire lo squalificato Lucas Leiva, mentre Parolo farà le veci dell’altro giocatore fermato dal giudice sportivo per un turno, ovvero Luis Alberto. Su Immobile resta qualche dubbio vista la grande affidabilità della coppia Correa-Caicedo, anche se è davvero dura ipotizzare che il numero 17 possa sedersi in panchina.

Lazio: le altre scelte di Inzaghi

Per il resto non dovrebbero esserci troppe novità. Marusic insidia Lazzari sulla fascia destra. In difesa ballottaggio apertissimo tra Patric e Luiz Felipe con lo spagnolo favorito in virtù della sua propensione alla costruzione del gioco. In una giornata in cui saranno assenti i due registi, Inzaghi sta valutando delle alternative per costruire gioco anche a partire dalla retroguardia.

A prescindere da ciò la compagine romana avrà un’arma in più, ovvero un folto numero di tifosi al seguito. Esaurito il settore ospiti, la società lombarda ha aperto altre aree dello stadio appositamente per i laziali, che hanno fatto piazza pulita anche in questo caso. In totale saranno circa 1500 i sostenitori al seguito. C’è voglia di sostenere la squadra in un periodo magico culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana, anche a 550 km di distanza.