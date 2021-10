Lazio Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Lazio – Inter, i precedenti del match:

Lazio e Inter si sono affrontate 178 volte nella loro storia. Il bilancio è decisamente a favore della squadra di Inzaghi che, infatti, in 73 occasioni sono usciti con i tre punti. In 46 partite invece è arrivata una vittoria biancoceleste, mentre sono 59 i pareggi. Nei sette confronti tra Sarri e Inzaghi, infatti, sono 4 le vittorie dell’attuale tecnico biancoceleste, contro le 2 di Inzaghi più il pareggio,

Lazio-Inter: dove vederla in tv

La diretta TV di Lazio-Inter sarà trasmessa su Dazn e sarà disponibile sia sul box di TIM vision e sia su un qualsiasi dispositivo come una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.