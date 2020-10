Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani contro il Bologna

La Lazio domani affronterà il Bologna dell’ex Sinisa Mihajilovic. Dopo la convicente vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, i capitolini cercano punti importanti per la propria classifica.

Conferenza stampa Simone Inzaghi

Che indicazioni arrivano pensando al Bologna?

“Col Borussia abbiamo fatto una grande gara, tre giorni prima ne avevamo fatta un’altra completamente diversa. Credo sia dovuto dalle motivazioni, non devono mai mancare, in campo bisogna mettere umiltà, cattiveria e determinazione”.

Turnover domani? In porta gioca Reina?

“Avremo l’allenamento di oggi, ieri abbiamo fatto poco con chi ha giocato, un po’ di più con chi non è stato impiegato. Dovrò capire e valutare, l’importante è il recupero mentale, è la testa che ti fa fare grandi prestazioni. Abbiamo la fortuna di giocare ogni 3 giorni, ce lo siamo meritati l’anno scorso. Ripeto, per noi è una fortuna. Reina l’ho voluto fortemente, è un portiere molto affidabile, c’è la possibilità che possa giocare, ma non dovuto alle prestazioni di Strakosha, che è un grandissimo portiere. Pepe lo farà rifiatare quando ci sarà bisogno”.

Akpa Akpro pronto dall’inizio?

“Akpa è un giocatore arrivato in ritiro con grandissimo spirito, ha lavorato per conquistare spazio. Ha giocato col Dortmund, quindi può giocare anche domani, vedremo oggi con la condizione generale di tutti. Domani sarà una partita insidiosa, va affrontata nel migliore dei modi, il Bologna ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato nelle prime partite”.

Che Bologna si aspetta?

“Sarà una gara intensa, tante volte abbiamo affrontato le squadre di Sinisa, dovremo fare la nostra partita, con le caratteristiche messe in campo martedì. Aiutarci l’uno con l’altro, è una sfida impegnativa”.

A che punto è la difesa?

“Penso che siano tutti importanti, sappiamo quanto per noi conti Radu, ma anche Luiz Felipe, che martedì ha giocato dopo 35 giorni e con un allenamento e mezzo sulle spalle. Hoedt conosceva già il nostro sistema e tutti quanti, è entrato bene martedì contro un avversario non semplice. Vavro negli ultimi giorni non l’ho visto per un problema intestinale, è fermo dalla mattina del match col Borussia. Dopo Genova i miei non erano alibi e scusanti. Ma abbiamo bisogno di giocatori e rotazioni”.

Condizioni di Milinkovic?

“Ha preso una botta, confido nel suo recupero, valuteremo con la seduta di oggi”.

Punto sugli infortunati? C’è il rischio che la Lazio sottovaluti gli impegni di campionato per concentrarsi più in Champions?

“Assolutamente no, la Lazio non deve sottovalutare niente. Le partite di Champions passano per il campionato, abbiamo bisogno di punti. Per il resto domani dovremo valutare Pereira, Cataldi e Armini, che ieri aveva una leggera indisposizione. Lazzari ed Escalante ieri si sono allenati, speriamo di averli a disposizione”.

Come procede l’inserimento di Muriqi? Giocherà domani dall’inizio?

“Penso di sì, in attacco ho la fortuna di avere tutti a disposizione. Muriqi e Caicedo martedì hanno aiutato tantissimo la squadra, è importante anche chi entra a gara in corso. Immobile e Correa sono stati straordinari, gli altri due hanno fatto lo stesso quando sono entrati. Vedrò l’allenamento di oggi, deciderò dopo la seduta chi giocherà dall’inizio e chi entrerà dopo”.