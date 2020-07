Lazio, ipotesi Santos Borrè: i dettagli

La Lazio sulle tracce di Santos Borrè

La Lazio, in vista della prossima stagione, vorrebbe puntellare il reparto avanzato. Secondo TYC Sports la società capitolina avrebbe messo gli occhi su Santos Borrè, attaccante colombiano in forza al River Plate. Dopo aver assaggiato l’europa dal 2015 al 2017 con la maglia di Atletico Madrid prima e poi in prestito al Villareal, il classe ’95 in Argentina ha ritrovato continuità e buone prestazioni, quindi per lui si (ri)prospetta una nuova occasione in Europa. Borrè ha una clausola rescissoria di 30 milioni ma la crisi economica in cui versa il River potrebbe aiutare i biancocelesti ad accaparrarsi il colombiano per meno. Attenzione però all’Atletico Madrid, i cochonores vantano una clausola per riacquistare il calciatore.